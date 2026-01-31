Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di aver completato la pubblicazione dei cosiddetti “Epstein files”. Sono milioni di documenti messi online, ma finora non sono emerse rivelazioni sconvolgenti. La pubblicazione non mette fine alle polemiche e le domande restano senza risposta. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica e a suscitare nuove critiche.

Venerdì il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato più di tre milioni di pagine, 180 mila immagini e 2 mila video dei cosiddetti “Epstein files”, cioè i documenti raccolti durante il processo a Jeffrey Epstein. Secondo il governo, quest’ultima pubblicazione (ce n’erano state altre nei mesi scorsi) dovrebbe essere l’ultima: «La pubblicazione di oggi segna la fine di un processo molto attento di identificazione e revisione dei documenti per assicurare trasparenza al popolo americano», ha detto il vice procuratore generale Todd Blanche. Ma è molto probabile che neanche i nuovi documenti saranno sufficienti per porre fine al caso Epstein. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo statunitense dice di aver finito di pubblicare gli “Epstein files”

Sono state pubblicate nuove foto dagli Epstein files e c’è anche una patente italiana

I documenti, insieme a duemila video e 180mila immagini, sono stati divulgati in base all'Epstein Files Transparency Act, la legge promulgata dopo mesi di pressioni pubbliche e politiche che impone al governo di rendere noti i file sul finanziere pedofilo morto - facebook.com facebook