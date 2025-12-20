Il governo Usa pubblica gli Epstein files | molti omissis ma ci sono foto di Clinton I dem accusano | Scarsa trasparenza
Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha avviato la pubblicazione degli “ Epstein files “, l’enorme mole di documenti relativi alle indagini sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019. Il materiale, atteso da anni, è stato desecretato in base a una legge (l'”Epstein files transparency act”) approvata dal Congresso e dal Senato, dopo la retromarcia di Donald Trump che inizialmente si era detto contrario. I file però sono stati diffusi con pesanti omissioni, suscitando dubbi e polemiche sull’effettiva trasparenza dell’operazione, soprattutto da parte dei democratici: in particolare, insospettiscono i limitati riferimenti a Trump, nonostante la sua nota amicizia con Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
