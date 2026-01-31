Il Cagliari conquista la terza vittoria di fila battendo 4-0 l’Hellas Verona. I sardi dominano dall’inizio alla fine, con Mazzitelli, Kiliçsoy (che segna un eurogol), Sulemana e Idrissi. Per i veneti, una serata da dimenticare, mentre i sardi continuano a muoversi in classifica.

Mazzitelli, Kiliçsoy (eurogol), Sulemana e Idrissi per il terzo successo consecutivo dei sardi CAGLIARI - Non c'è nulla da fare per l'Hellas Verona, che stecca malamente lo scontro diretto della speranza. Gli scaligeri perdono 4-0 a Cagliari, chiudendo anche in dieci, e probabilmente condannano Paolo Zanetti all'esonero dopo 23 giornate. Regna l'equilibrio nei primissimi minuti, entrambe le squadre cedono all'attenzione difensiva e ai ritmi bassi che rendono il match meno entusiasmante. Ci pensa Mazzitelli a scuotere il match, trovando la parata di Perilli, ma l'Hellas applica bene il fuorigioco e corre pochi pericoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Cagliari vince ancora, Verona travolto 4-0

