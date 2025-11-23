2025-11-23 12:49:00 Arrivano conferme: Il Parma ringrazia Pellegrino e l’assist involontario di Giovane: la doppietta dell’argentino regala la seconda vittoria in campionato alla squadra emiliana. La doppietta di Pellegrino regala al Parma la vittoria nello scontro diretto contro il Verona. Nel lunch match della dodicesima giornata, la squadra di Carlos Cuesta vince con la doppietta del suo attaccante (che aveva deciso anche l’unica vittoria contro il Torino a fine settembre) e ringrazia Giovane, autore dell’involontario assist per la rete del 2-1 finale dell’argentino e in lacrime al termine dell’incontro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Doppietta di Pellegrino, Giovane fa e disfa: il Parma vince lo scontro salvezza, Verona ultimo e ancora senza vittorie