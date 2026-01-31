il cagliari travolge il verona 4 0

Il Cagliari batte il Verona 4-0 in una partita senza storia. Gli ospiti si fanno sorprendere fin dai primi minuti e non trovano mai il modo di reagire. Alla fine, il risultato è netto e lascia il Verona in crisi, mentre i sardi festeggiano una vittoria importante.

Non c'è nulla da fare per l'Hellas Verona, che stecca malamente lo scontro diretto della speranza. Gli scaligeri perdono 4-0 a Cagliari, chiudendo anche in dieci, e probabilmente condannano Paolo Zanetti all'esonero dopo 23 giornate. Regna l'equilibrio nei primissimi minuti, entrambe le squadre cedono all'attenzione difensiva e ai ritmi bassi che rendono il match meno entusiasmante. Ci pensa Mazzitelli a scuotere il match, trovando la parata di Perilli, ma l'Hellas applica bene il fuorigioco e corre pochi pericoli. Dopo l'infortunio di Gagliardini, però, gli scaligeri escono completamente dal campo e dal match.

Il Milan supera il Verona con un netto 3-0, riscattandosi dopo la sconfitta in Supercoppa.

Cagliari, ultima chiamata: la finale contro il Verona!

