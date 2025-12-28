Il Milan supera il Verona con un netto 3-0, riscattandosi dopo la sconfitta in Supercoppa. La partita è stata caratterizzata dalla doppietta di Nkunku, che ha contribuito alla vittoria dei rossoneri. Nel frattempo, il nuovo acquisto Niclas Fullkrug ha fatto il suo debutto ufficiale, offrendo ulteriori segnali di crescita e nuove opportunità per la squadra.

AGI - Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno superato 3-0 l'Hellas Verona nel lunch match del Meazza grazie alla rete di Christian Pulisic nel primo tempo e alla doppietta di Christopher Nkunku che nella ripresa trasforma un rigore e poi mette in rete a porta vuota dopo che un tiro di Modric era stato respointo dal palo. Le due squadre scelgono un approccio molto cauto. Nei primi 15' i ritmi della gara risultano piuttosto bassi. La formazione ospite prova a prendere l'iniziativa, ma al 20' sono i rossoneri a creare la prima occasione con una conclusione di Pulisic, che viene deviata in calcio d'angolo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Milan travolge il Verona, doppietta di Nkunku

Juve in vetta a fine 2025, il Parma travolge la Roma e Milan show: i verdetti prima della pausa; Coppa Africa: Algeria travolge Sudan 3-0, doppietta Mahrez; Allegri guarda avanti: Milan-Verona alle 12:30 per lasciarsi alle spalle la Supercoppa.

