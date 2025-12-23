Bollo auto 2026 | nuove esenzioni per redditi bassi restano quelle per le auto elettriche Cosa cambia
A partire dal 1° gennaio 2026, il bollo auto subirà alcune modifiche, con nuove esenzioni per chi ha redditi bassi e conferme per quelle relative alle auto elettriche. Le novità riguardano principalmente le modalità di esenzione e le scadenze, offrendo alcune agevolazioni a determinate categorie di utenti. È importante conoscere le modifiche per adeguarsi alle nuove disposizioni e gestire correttamente il pagamento del bollo auto.
