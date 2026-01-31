i medici vanno in pensione pediatra saluta i pazienti

Un pediatra di Empoli ha deciso di andare in pensione e saluta i suoi piccoli pazienti. I genitori ora devono trovare un nuovo medico di base, ma la procedura per cambiare è semplice e gratuita. Si può fare tutto online, senza bisogno di spostarsi da casa.

Empoli, 31 gennaio 2026 – Cambiare il medico di base è una procedura semplice e gratuita, effettuabile online, comodamente da casa. In questi giorni ci sono alcuni pazienti del territorio che devono farla. Infatti fra oggi e il primo febbraio per alcuni cittadini dell’Empolese sarà necessario effettuare una nuova scelta del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta. Da oggi infatti – come rende noto l’Asl Toscana Centro – per recesso volontario, cesserà l’attività il dottor Mauro Evangelisti, medico di medicina generale iscritto nel comune di Empoli. In questo caso gli assistiti dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Dal 1 gennaio 2026, il pediatra di famiglia Lorenzo Rizzi di Castelsangiovanni andrà in pensione.

