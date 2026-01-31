Una mattina di fine settimana, i laboratori per bambini e i progetti per studenti hanno preso vita in città. Famiglie e giovani si sono riuniti per scoprire il mondo della moda sartoriale e il movimento attraverso la danza. Gli spazi si sono riempiti di colori, stoffe e musica, mentre adulti e bambini si sono divertiti a creare, imparare e condividere insieme. Un modo per stimolare la creatività di tutti, senza limiti di età.

Largo alla creatività coinvolgendo tutta la famiglia, per esplorare il linguaggio della moda sartoriale oppure quello del corpo in movimento, in tutte le sue espressioni artistiche, come la danza. Alla mostra Alaïa e Balenciaga. Scultori della forma si affiancano come sempre le iniziative pensate per i più piccoli. La prima a febbraio sarà domenica 8, con Couturier ad arte dalle 16 alle 18, un’esperienza creativa per grandi e piccoli alla scoperta dei due grandi maestri dell’alta moda francese. Osservando da vicino le loro straordinarie creazioni, i partecipanti coglieranno dettagli, segreti e curiosità del lavoro sartoriale toccato con mano: utilizzando un mini-kit dedicato e indossando un camice per l’occasione, i piccoli designer in erba potranno sperimentare texture, drappeggi e trafori, entrando nell’universo affascinante dell’alta sartoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

