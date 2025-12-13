Autonomia scolastica o anarchia? Castellana Gilda contro gli Open Day | Le scuole a caccia di studenti non si promuove più lo studio ma solo progetti e laboratori INTERVISTA

Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, critica gli Open Day e il modello di autonomia scolastica, evidenziando come le scuole si concentrino più sulla ricerca di studenti e progetti che sulla promozione dello studio. In vista del convegno del 13 dicembre, analizza le criticità e le sfide del sistema educativo italiano.

Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, ha rilasciato un'intervista a Orizzonte Scuola TV in vista del convegno nazionale del 13 dicembre dedicato al tema "Autonomia scolastica: fallimento o grande incompiuta?". L'articolo . Orizzontescuola.it

