ho un forte dolore come sta antonella clerici

Durante la registrazione di “È sempre Mezzogiorno” andata in onda giovedì 29 gennaio 2026, Antonella Clerici ha parlato apertamente del suo stato di salute. La conduttrice ha detto di avere un forte dolore e di stare affrontando un episodio di un problema cronico al diaframma. La sua voce è risultata più seria del solito, ma non ha voluto nascondere la situazione. I colleghi e i presenti hanno mostrato vicinanza, mentre lei ha rassicurato i fan che sta cercando di gestire al meglio la situazione.

Antonella Clerici ha reso noto, durante la registrazione di “È sempre Mezzogiorno” andata in onda giovedì 29 gennaio 2026, di stare affrontando un nuovo episodio di un problema di salute cronico legato al diaframma. La conduttrice, nota per la sua sincerità e il rapporto diretto con il pubblico, ha confessato di provare un forte dolore che si estende al torace, influenzando sia il respiro che la voce. “Vi chiedo scusa, vi sarete sicuramente resi conto che ho un po’ di sofferenza”, ha detto, riconoscendo che il malessere è visibile anche nel suo tono di voce, più basso e faticoso del solito. Il disturbo, che si trascina da mesi, colpisce in modo particolare la zona sopra il cuore e i polmoni, causando difficoltà respiratorie e un senso di oppressione che la costringe a interrompere momentaneamente la conduzione per riprendere fiato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

