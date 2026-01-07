Partita con un dolore nel cuore a Zanzibar ho ritrovato la speranza Il post di Antonella Clerici dopo le vacanze

Antonella Clerici condivide le sue impressioni dopo le vacanze a Zanzibar, descrivendo un viaggio che ha rappresentato una rinascita personale. In un messaggio sincero, la conduttrice racconta come, partendo con un senso di tristezza, abbia ritrovato speranza e serenità insieme alla famiglia. Le sue parole riflettono l’importanza di dedicare tempo a sé stessi e ai propri affetti, anche nei momenti più difficili.

“Immagini di una vacanza che non dimenticherò. Ero partita con un dolore nel cuore con la nostra meravigliosa famiglia ‘sparpagliata’”. Inizia così il post pubblicato da Antonella Clerici su Instagram ieri 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania (in cui Clerici ha lavorato, con il consueto. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

