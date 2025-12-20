Bombe carta, cassonetti della spazzatura incendiati, poliziotti presi a bottigliate. "La manifestazione di Askatasuna si è svolta secondo un triste copione, distruggendo tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada come accaduto a Torino". Lo ha dichiarato Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte. "Il corteo partito con bambini e famiglie in prima fila, dopo qualche metro ha cambiato scena e sono tornati gli incappucciati e i violenti, in spregio alla legge approvata mezzo secolo che fa divieto ai manifestanti di travisare il volto". "La violenza non prepara il dialogo e il confronto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Askatasuna, guerriglia a Torino: bombe carta e incendi al corteo degli antagonisti. La Lega: "Vanno trattati come terroristi"

Leggi anche: "Fuori le truppe di occupazione". Askatasuna in piazza: guerriglia a Torino. Bombe carta contro la polizia

Leggi anche: Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna scatenano la guerriglia: cariche e idranti al corteo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Guerriglia urbana a Vanchiglia, scoppia la violenza pro-Aska; Astkatasuna. Aggressioni in piazza e agenti feriti confermano con chi si ha a che fare, altro che mero centro culturale.; Askatasuna, sgombero dopo 30 anni: da guerriglia no tav al raid a la Stampa.

Askatasuna, guerriglia a Torino: bombe carta e incendi al corteo degli antagonisti. La Lega: "Vanno trattati come terroristi" - Bombe carta, cassonetti della spazzatura incendiati, poliziotti presi a bottigliate. iltempo.it