Grey’s Anatomy sospende la produzione | stop alle riprese per le proteste nazionali contro l’ICE

Oggi la produzione di Grey’s Anatomy si ferma. La decisione arriva dopo le proteste nazionali contro l’operato dell’ICE, il servizio di immigrazione americano. La serie si prende una pausa mentre le manifestazioni continuano a scendere in piazza in tutto il paese.

Oggi sono sospesi i lavori sul set della serie televisiva per aderire alle manifestazioni contro l'operato degli agenti dell'immigrazione americana. Le proteste anti-ICE si sono allargate ormai su scala nazionale negli USA e hanno raggiunto anche Hollywood. Nella giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, si fermeranno le riprese della longeva serie medical Grey's Anatomy della ABC. La produzione sarà sospesa per 24 ore a seguito del blocco nazionale lanciato da alcuni gruppi studenteschi dell'università del Minnesota, e dopo aver constatato che diversi membri della troupe di Shondaland20th Television non si sarebbero presentati al lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

