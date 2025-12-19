Il reality è finito ma la storia continua: dopo settimane di voci, gli Amanters cedono davanti ai fan e vengono sorpresi insieme nelle ore successive alla finale. Il dopo Grande Fratello si è rivelato decisamente più movimentato e divertente dell'ultima puntata del reality show. Poco dopo la finale, molti ex concorrenti, tornati finalmente in possesso dei propri smartphone, hanno iniziato a condividere momenti di feste, incontri e notti insonni. Tra i protagonisti più chiacchierati spiccano senza dubbio Grazia Kendi e Mattia Scudieri, ribattezzati dai fan gli Amanters durante i mesi di convivenza nella Casa più spiata d'Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Grazia e Mattia non si nascondono più: bacio e notte insieme dopo la finale

Leggi anche: Grande Fratello, Grazia Kendi sbotta nella notte contro la fidanzata di Mattia Scudieri: "Ha esagerato" (VIDEO)

Leggi anche: Grande Fratello, Mattia riabbraccia la fidanzata, ma si arrabbia con Grazia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Grande Fratello, Grazia Kendi scopre che Mattia Scudieri è tornato single; Grande Fratello, Giulia svela: “Mattia mi ha buttata sul letto e…”, esplode la gelosia di Grazia (e lui fa un annuncio); Grande Fratello, Mattia Scudieri racconta la verità su Grazia e Carlotta: Avete capito male...; Grande Fratello, Grazia Kendi confessa: Mi sono resa conto di provare qualcosa per Mattia (VIDEO).

Grande Fratello, scatta il bacio tra Grazia e Mattia dopo la finale - A seguito della finale del Grande Fratello, Mattia e Grazia si sono fermati fuori agli studi per salutare i fan che in questi mesi li hanno supportati e sostenuti. novella2000.it