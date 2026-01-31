Giustizia | Aimi Csm ' separazione carriere non mette in discussione indipendenza'

La riforma della giustizia continua a far parlare, anche tra i giudici. Aimi, membro del Consiglio superiore della magistratura, rassicura: la separazione delle carriere non mette in discussione l’indipendenza dei magistrati. Secondo lui, quella che si sta discutendo è una modifica importante, ma non intacca il principio di imparzialità, né il modo in cui si garantisce un processo giusto. La questione resta calda, anche perché si tratta di un tema delicato che riguarda la credibilità del sistema giudiziario.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - La riforma della giustizia nasce "da una riflessione lunga e stratificata che interroga il principio di imparzialità, il giusto processo. La separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti non mette in discussione la loro indipendenza. Essa mira a rendere più chiara e trasparente la distinzione delle funzioni, evitando sovrapposizioni che nel tempo hanno alimentato equivoci, tensioni e percezioni di squilibrio all'interno del processo penale". E' uno dei passaggi dell'intervento del rappresentante del Csm, Enrico Aimi, presente all'inaugurazione dell'anno giudiziario in corso a Milano.

