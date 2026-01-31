Gilardino punta sul Sassuolo per ripartire | fiducia nel progetto con Tramoni al timone

Alessio Gilardino si affida ancora una volta al Sassuolo per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio di stagione difficile. Il tecnico ha detto che vede nel prossimo match in Serie A una buona occasione per rilanciare il progetto e mettere in campo tutta la sua determinazione. Tramoni resta al centro delle sue strategie, con la speranza di cambiare rotta.

Dopo un avvio di stagione complesso, il tecnico del Sassuolo, Alessio Gilardino, ha dichiarato di puntare con decisione sul prossimo impegno in Serie A come opportunità per rilanciare il percorso del club. L’obiettivo non è solo la vittoria contro la squadra avversaria, ma soprattutto il recupero di fiducia in un progetto che sta trovando difficoltà a tradursi in risultati concreti. Gilardino ha sottolineato che la partita contro il Sassuolo rappresenta un banco di prova fondamentale per rialzarsi dopo una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative. Il tecnico ha evidenziato la necessità di riscattare il momento negativo con una prestazione collettiva, caratterizzata da determinazione e coesione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La trattativa tra Palermo e Pisa per Matteo Tramoni si complica, poiché Gilardino desidera trattenere il calciatore.

