Meteo vortice ciclonico in arrivo anche a Reggio Calabria | le previsioni per i prossimi giorni

Reggiotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evoluzione di un vortice ciclonico che dalle regioni settentrionali si sposterà verso l’area ionica coinvolgerà la regione in un graduale peggioramento del tempo nella seconda parte della settimana.Secondo il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo sulla città di Reggio Calabria poco da segnalare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

