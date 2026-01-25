Dopo il ciclone Marina di Villa Igiea invasa da detriti e gasolio | Un disastro ambientale

Dopo il passaggio del ciclone Marina, il porto di Villa Igiea si presenta con acque contaminate da detriti e gasolio. La situazione evidenzia un grave impatto ambientale, che richiede interventi tempestivi per limitare i danni all'ecosistema locale e alle attività della zona. La presenza di inquinanti nell'acqua rappresenta una preoccupazione concreta per la salute dell'ambiente e delle persone che frequentano l'area.

L'acqua del porto di Marina di Villa Igiea è invasa da detriti e ancor più catastrofica è la presenza di gasolio nell'acqua. Dopo il passaggio del ciclone Harry, nonostante questa situazione, non si vede nemmeno l ombra di una barriera galleggiante di contenimento. Nessuno se ne sta occupando.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Strade del litorale invase da rifiuti e detriti dopo il ciclone Harry, Rap in azione da Mondello all'ArenellaDopo il passaggio del ciclone Harry, le strade del litorale sono state interessate da accumuli di rifiuti e detriti.

Camion per i lavori ferroviari perde il carico, carreggiata invasa da detriti: disagi a TrappitelloQuesta mattina a Trappitello si sono verificati disagi alla circolazione a causa di un camion per i lavori ferroviari che ha perso parte del suo carico di materiale edile, invadendo la carreggiata e creando problemi sulla Statale 185 e sulla bretella verso l’autostrada A18.

