Garbagnate il movimento Terza età contro la solitudine | parla la presidente

A Garbagnate, il movimento dedicato alla Terza Età si mobilita per combattere la solitudine tra gli anziani. La presidente spiega che le iniziative come i centri di aggregazione e i circoli sono fondamentali per far sentire meno soli gli over 65. Questi spazi offrono un punto di riferimento e aiutano a mantenere attiva la vita sociale, migliorando la qualità della loro quotidianità.

Le iniziative messe in atto per la Terza Età sono fondamentali per promuovere un invecchiamento attivo, migliorando la qualità della vita; centri di aggregazione e circoli combattono l'isolamento e la solitudine, fornendo un senso di appartenenza. Garbagnate Milanese possiede una risorsa importante grazie all'assidua attività di Angela Tauro, responsabile del Movimento Terza Età (Mte).

