Il presidente Schifani incontra gli anziani di Sant' Egidio | Priorità a servizi e misure per la terza età

Il presidente Schifani ha partecipato a un pranzo sociale con gli anziani della Comunità di Sant'Egidio a Catania. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di dedicare attenzione e risorse ai servizi e alle misure a favore della terza età, evidenziando l'impegno delle istituzioni nel garantire il benessere della popolazione anziana. Un'occasione per rafforzare il rapporto tra le istituzioni e le realtà sociali del territorio.

Schifani “Favorevoli a una legge che guarda a chi è avanti con l’età” - Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha partecipato oggi al pranzo sociale con gli anziani della Comunità di Sant'Egidio, a Catania. italpress.com

