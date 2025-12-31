VIDEO & FOTO Benevento 6 gol alla Primavera nell’ultimo impegno del 2025

Il Benevento ha concluso il 2025 con un test amichevole contro la Primavera, ottenendo un risultato di sei gol. La partita, disputata a porte aperte, ha rappresentato un’ultima occasione per valutare la rosa in vista delle prossime sfide. Di seguito, foto e video dell’incontro, che ha visto i giallorossi protagonisti di una prestazione convincente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ultimo impegno dell’anno per il Benevento che ha disputato una gara amichevole a porte aperte contro la Primavera. Per la cronaca all’ Antistadio Imbriani, con un freddo pungente a fare da scomodo compagno di viaggio, i giallorossi hanno vinto 6-0 grazie alla la doppietta di Mignani, ai tre gol di Manconi (in campo con una maschera protettiva) e alla rete di Carfora. Assenti Salvemini e Nardi mentre non hanno preso parte alla partita Maita, Vannucchi e Mehic. Praticamente nulle le indicazioni in vista del monday-night contro il Crotone (5 gennaio, 20:30) con mister Floro Flores che ha mischiato le carte schierando due formazioni quasi del tutto diverse nei due tempi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

