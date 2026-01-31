folgorato a 48 anni durante un incidente domestico

Questa mattina ad Arezzo, Maurizio Di Costanzo, 48 anni, è morto a causa di una scarica elettrica durante un incidente in casa. L’uomo, residente a Ponticino, frazione di Laterina Pergine Valdarno, è stato colpito mentre sistemava qualcosa in casa e non ce l’ha fatta. La tragedia ha scosso i vicini, che hanno chiamato subito i soccorsi, ma per Maurizio non c’era più niente da fare.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – E' morto a 48 anni a seguito di una scarica elettrica Maurizio Di Costanzo, residente a Ponticino, frazione del comune di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. L'uomo lascia la moglie e due figli di 12 e 9 anni, un maschio e una femmina. La tragedia si è consumata a Napoli, dove Di Costanzo si trovava per aiutare la madre nella sua abitazione. La notizia è riportata oggi dal "Corriere di Arezzo". Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, si sarebbe trattato di un incidente domestico. L'uomo sarebbe rimasto folgorato mentre ispezionava un'intercapedine all'interno dell'appartamento di via Castiello 119, forse in seguito a un guasto alla linea elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Napoli, Maurizio Di Costanzo, 48 anni, è morto folgorato da una scarica elettrica mentre sistemava qualcosa in casa.

Muore folgorato da una scarica elettrica a 48 anni, lascia la moglie e due figli: chi è la vittimaE’ morto a 48 anni folgorato da una scarica elettrica. Maurizio Di Costanzo lascia la moglie e due figli di 12 e 9 anni, un maschio e una femmina. Abitava a Ponticino nel comune di Laterina Pergine ... corrierediarezzo.it

Tragedia nella notte a Sant’Anastasia: muore folgorato a 48 anniSant’Anastasia– Il silenzio della notte in via Castiello è stato interrotto bruscamente poco dopo l’una. Un’ispezione che doveva essere, con ogni probabilità, un controllo di routine o la ricerca di ... cronachedellacampania.it

