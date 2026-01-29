Ice alle Olimpiadi di Milano la sinistra si mobilita | No alle squadracce nazistoidi di Trump Venite in piazza con i fischietti

Sabato alle 14.30 in piazza XXV Aprile a Milano si svolgerà un presidio contro la presenza di agenti Ice in città. L’evento, chiamato “Agenti Ice a Milano? No grazie”, vede la mobilitazione della sinistra. I partecipanti si riuniranno per manifestare contro quello che considerano un’azione inaccettabile e per chiedere che Milano non diventi il luogo di interventi di forze di polizia statunitensi. La protesta si svolge in un momento in cui si alza il livello di tensione intorno a questa presenza.

Milano – Il presidio si intitola “Agenti Ice a Milano? No grazie“ ed è convocato sabato alle 14.30 in piazza XXV Aprile. L’appello degli organizzatori – Partito democratico, Cgil, Anpi e Sentinelli – è di portare in piazza dei fischietti, come quelli dei militanti democratici che provano a fermare le deportazioni di immigrati clandestini a Minneapolis, negli Stati Uniti. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri mattina, tramite una storia su Instagram, dal segretario metropolitano del Pd Alessandro Capelli: “L’avevamo promesso, ora lo manteniamo: agenti dell’Ice a Milano, no grazie, con una grande mobilitazione democratica e pacifica per dire che non vogliamo le squadracce dell’Ice nella nostra città, per dire che vogliamo le Olimpiadi dei diritti umani e per dire che siamo al fianco di chi si batte per i diritti umani, da Minneapolis a tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una petizione è stata avviata per opporsi all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

In vista delle Olimpiadi invernali del 2026, le opposizioni in Lombardia hanno espresso preoccupazione per la presenza di agenti ICE, criticando il coinvolgimento degli Stati Uniti.

