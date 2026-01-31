Filiberto Parente | Buon lavoro a Fico e Spina nel comitato d’indirizzo aree interne Le Acli ci sono

Filiberto Parente ha espresso soddisfazione per la nomina di Zaccaria Spina nel comitato d’indirizzo regionale per le aree interne. Parente ha augurato buon lavoro a Fico e Spina, sottolineando che le Acli ci sono e continueranno a seguire da vicino questa nomina. La notizia si inserisce in un momento di attenzione crescente sulle zone interne del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “E’ per le Acli motivo di orgoglio la nomina di Zaccaria Spina all’interno del comitato d’indirizzo regionale per le aree interne”. Lo afferma il consigliere nazionale aclista, Filiberto Parente, nell’esprimere compiacimento per la recente delibera regionale. “Quando si parla della Comunità Montana del Fortore – afferma Parente – il pensiero non può che andare a Luigi Bocchino, storico sindaco di Apice che ha sempre nutrito profonda stima nei confronti di Spina, riconoscendone la capacità di guardare lontano e di interpretare con visione il ruolo istituzionale. Per la nostra organizzazione, espressione della società civile, questa scelta è il segno di un lavoro fondato sul radicamento nei territori e su un’attenzione autentica e costante alle comunità locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Filiberto Parente: “Buon lavoro a Fico e Spina nel comitato d’indirizzo aree interne. Le Acli ci sono” Approfondimenti su Filiberto Parente Aree interne, svolta nella governance SNAI: Spina nel Comitato di indirizzo regionale A Napoli si apre una nuova fase nella gestione delle strategie territoriali. Filiberto Parente (Acli): “I giovani sono la speranza storica del Mezzogiorno” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. “Le attività sono da anni sviluppate nel solco del nostro impegno di pedagogia popolare per l’inclusione e la formazione dei migranti presenti sul territorio, affinché possano diventare cittadini attivi e consapevoli” dichiara Filiberto Parente, presidente Simposio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.