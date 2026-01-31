Festa dell’Avis la solidarietà è una scelta che salva

La Festa dell’Avis si è appena conclusa, lasciando dietro di sé un senso di comunità e solidarietà. La sezione locale dell’Associazione nazionale volontari del sangue ha pubblicato i numeri dell’attività del 2025, confermando come il gesto di donare sangue sia ancora molto vivo tra i cittadini. Durante l’evento, sono stati ricordati i valori dell’aiuto reciproco, e molte persone si sono presentate per donare, rafforzando l’immagine di una comunità che sceglie di aiutare gli altri.

La sezione comunale dell’ Associazione nazionale volontari del sangue, ha pubblicato i dati relativi alla propria attività istituzionale dell’anno 2025. Sono stati registrati sei nuovi iscritti fra donatrici e donatori: le donazioni in totale sono state 122, delle quali 102 di sangue intero, 19 di plasma e 1 con aferesi (che consiste in un processo di separazione dei componenti cellulari e solubili del sangue usando una macchina). Nel 2024 i nuovi donatori erano stati sette, le donazioni complessive 140, con 111 di sangue intero, 27 di plasma e 2 con aferesi. "I numeri ci raccontano una lieve flessione nel numero delle donazioni – si legge nel comunicato che accompagna la diffusione dei dati numerici – ma non nel valore di ciò che è stato fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domani a Pomposa, presso la Sala delle Stilate, si svolgerà l’assemblea provinciale Avis di Ferrara, occasione per celebrare l’anniversario della fondazione del 1935 e fare il punto sui traguardi raggiunti.

