Assemblea provinciale Avis festa dell’anniversario e il punto sugli obiettivi futuri

Si terrà domani mattina a Pomposa alla Sala delle Stilate l’ assemblea di fine anno dell’ Avis provinciale di Ferrara per l’anniversario della fondazione avvenuta nel 1935. Un momento di riflessione e di approfondimento sulla meritoria azione che svolge da 90 anni l’associazione che si occupa della raccolta di sangue. Il ricco programma si apre alle 9.15 con l’accoglienza seguito dai saluti delle numerose autorità. Alle 10 l’intervento di Antonella Paganini vice presidente vicario Avis che tratterà "Un’Avis più forte e coesa proiettata verso il futuro" al quale farà seguito quello direttore sanitario dell’Avis Provinciale Ermes Carlini con la "Relazione su attività sanitarie dell’Avis". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it