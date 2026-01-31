Fermato a Bergamo uomo con 70 chili di hashish e denaro contante | operazione congiunta delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine di Bergamo hanno arrestato un uomo a Mozzo con oltre 70 chili di hashish e quasi ottantamila euro in contanti. L’operazione, portata a termine insieme da diverse forze di polizia, ha portato al sequestro di droga e denaro. L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine e ora si trova in cella, in attesa di ulteriori accertamenti.

A Mozzo, in provincia di Bergamo, è stata portata a termine un’operazione congiunta delle forze dell’ordine che ha portato al sequestro di oltre settanta chili di hashish e al ritrovamento di quasi ottantimila euro in contanti. L’azione, coordinata dalla Squadra Mobile di Bergamo, è scattata il 31 gennaio 2026 in seguito a un’attenta sorveglianza su un’auto che si muoveva con comportamento sospetto nel comune di Mozzo. I poliziotti hanno notato un uomo, successivamente identificato come cittadino albanese, scendere dal veicolo e trasferire rapidamente grandi buste su un’altra autovettura, prima di allontanarsi in fretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

