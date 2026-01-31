Feltri smonta i teoremi | ecco perché è sbagliato indagare il poliziotto di Milano

Feltri smonta le indagini sul poliziotto di Milano. Secondo lui, non c’era motivo di aprire un procedimento contro di lui dopo lo scontro con lo spacciatore nordafricano armato di pistola. Feltri sostiene che i magistrati si sono sbagliati e che la versione ufficiale non tiene conto della realtà dei fatti. La discussione resta aperta, ma lui ribadisce che l’azione del poliziotto era giustificata.

Ha ragione Capezzone e hanno torto marcio i magistrati che se la prendono con lui perché scrive quel che il mondo pensa e nessuno ha il coraggio di dire con la medesima forza: il polizotto di Milano, che ha sparato allo spacciatore nordafricano armato di pistola, non andava indagato. E accusarlo di omicidio volontario è stato un errore madornale che purtroppo pagheremo caro perché stiamo togliendo dignità e valore non solo al singolo agente coinvolto nella sparatoria ma all'intero corpo dei difensori dello Stato. La vicenda la conoscete. In una zona di Milano, che chiamano il boschetto di Rogoredo, si spaccia e si crepa tutti i giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La giudice di Milano, Maria Gaetana Rispoli, ha deciso di trasmettere gli atti dell’arresto per spaccio alla Procura.

