Milano | giudice chiese di indagare su poliziotto Rogoredo ombre su arresto per spaccio

La giudice di Milano, Maria Gaetana Rispoli, ha deciso di trasmettere gli atti dell’arresto per spaccio alla Procura. La decisione arriva dopo aver esaminato le dichiarazioni dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, ora indagato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri. La vicenda si è complicata, lasciando aperti diversi dubbi sulla dinamica e sulle responsabilità durante il fermo.

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - La giudice di Milano Maria Gaetana Rispoli ha chiesto, in una sentenza del dicembre 2024, di trasmettere gli atti relativi a un arresto per spaccio alla Procura di Milano per approfondire quanto messo a verbale dall'assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino, ora indagato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri ucciso con un colpo di pistola durante un controllo antidroga. Un verdetto su cui, alla luce di quanto accaduto lunedì scorso nell'area di Rogoredo, sta indagando la Procura. Nel giudizio per direttissima sull'arresto del ventenne tunisino fermato per spaccio e assolto "per non aver commesso il fatto", centrali diventano le immagini delle telecamere nell'area di piazzale Gabriele Rosa, in zona Corvetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il caso di Rogoredo torna a far discutere.

