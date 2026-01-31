A Anguillara emergono nuovi dettagli sulla vicenda di Federica Torzullo. Si scopre che Claudio Carlomagno le avrebbe scritto degli ultimi messaggi mentre erano in fase di separazione. In quei messaggi, le avrebbe detto semplicemente: “Ascolta…”. La scoperta apre uno squarcio sulla dimensione personale e sofferta di quella notte.

A Anguillara continua a farsi strada un dettaglio che, più di altri, inchioda la vicenda di Federica Torzullo a una dimensione intima e spiazzante: gli ultimi messaggi che Claudio Carlomagno le avrebbe scritto mentre la coppia era in piena separazione. Parole che, lette oggi, cambiano peso, tono, senso. Non si tratta solo di cronaca: è il racconto di come un linguaggio “normale”, quello delle chat e dei tentativi di ricucire, possa trasformarsi in un’eco inquietante quando la storia finisce nel modo peggiore. E proprio quei testi, secondo quanto emerso nelle indagini, sarebbero stati numerosi e insistenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Torzullo, gli ultimi messaggi di Claudio Carlomagno alla moglie: "Ascolta…"

La storia di Anguillara si riapre con nuovi dettagli.

Questa sera a Quarto Grado sono stati mostrati i messaggi di Claudio Carlomagno a Federica Torzullo.

