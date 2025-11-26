Il dolore del Consiglio comunale | Ormai esportiamo i maranza Invitiamo la famiglia della vittima

Ha avuto un’eco profonda, in aula consiliare, il fatto di cronaca che sta toccando da vicino la città. Il Consiglio comunale ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del 22enne aggredito lo scorso 12 ottobre in zona Corso Como, a Milano, da cinque ragazzi monzesi accusati di averlo picchiato e accoltellato. Il giovane è ancora sottoposto a cure per evitare danni permanenti. Dal Consiglio è emersa la proposta di accogliere la famiglia della vittima a Monza per testimoniare la vicinanza della città, per parola del consigliere di Forza Italia, Massimiliano Longo: "Purtroppo esportiamomaranza“", auspicando un invito "quando la famiglia lo riterrà opportuno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

