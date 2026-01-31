Ex comandante dell’Esercito in visita a Firenze per presentazione progetto educativo con le scuole

Questa mattina a Firenze il Comando militare Esercito Toscana ha presentato il CalendEsercito 2026. L’evento si è tenuto nella Sala Pegaso della Regione e ha visto la partecipazione di un ex comandante dell’Esercito, che ha illustrato il nuovo progetto educativo rivolto alle scuole. La presentazione si inserisce in un percorso di iniziative volte a rafforzare il rapporto tra forze armate e giovani.

Il 31 gennaio 2026, a Firenze, si è svolta la presentazione ufficiale del CalendEsercito 2026, un evento istituzionale organizzato dal Comando militare Esercito Toscana e ospitato nella Sala Pegaso della Presidenza della Regione Toscana. L'occasione ha riunito autorità politiche, militari e accademiche per lanciare un progetto educativo che punta a rafforzare il legame tra le Forze Armate e la società civile, con un particolare sulle nuove generazioni. Tra i protagonisti della giornata, il tenente colonnello Gianfranco Paglia, decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Militare per il suo ruolo nella battaglia del pastificio a Mogadiscio, ha portato il suo vissuto diretto come simbolo del servizio, del coraggio e della dedizione.

