evade dai domiciliari arrestata dai carabinieri

Una donna agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è evasa dalla propria abitazione. Al suo rientro, secondo quanto riferito, avrebbe trovato i carabinieri che la stavano attendendo e avrebbe reagito, presumibilmente in stato di alterazione alcolica. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto al suo arresto. La vicenda evidenzia le difficoltà legate al controllo delle misure restrittive e alle eventuali conseguenze delle loro violazioni.

È evasa dai domiciliari dove si trovava con braccialetto elettronico. E quando è tornata a casa - secondo l’accusa in stato di alterazione alcolica - ha trovato i carabinieri ad attenderla e ha reagito. Per questo motivo nel primo pomeriggio di venerdì scorso i militari del Radiomobile hanno arrestato una 53enne per evasione, resistenza, oltraggio e rifiuto a fornire le proprie generalità. La donna si trovava ai domiciliari con braccialetto in esecuzione a un’ordinanza cautelare del gip notificatale il 13 novembre corso per stalking sulla figlia. Da maggio 2025, in ragione del medesimo reato, la 53enne, dopo un breve periodo di carcere, aveva ottenuto i domiciliari a cui era seguita un’altra contestata evasione con nuova carcerazione e infine di nuovo di domiciliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

