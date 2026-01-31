Il movimento Noi di Centro dà ragione alla linea del PD e chiede coerenza e fatti concreti. Dopo aver apprezzato le parole del segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca, i rappresentanti di NdC ribadiscono il loro ruolo nel campo largo del Sannio, sottolineando l’importanza di mantenere la barra dritta in vista delle prossime elezioni.

“Ringraziamo il segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca per il garbo, l’intelligenza politica e la chiarezza con cui ha messo in chiaro che la prospettiva strategica del PD nel Sannio non può prescindere dallo schema vincente delle Regionali del novembre 2025 e che dunque il campo largo e la maggioranza Fico sono il cordone sanitario e la linea rossa che nessuno può immaginare di bypassare. Questa è la linea politica con cui concorda NdC e che il nostro leader Clemente Mastella ha indicato, da subito, come via Lattea per le Provinciali di secondo grado e per le amministrative 2026 di primavera in tutta la Campania”, è quanto si legge in una nota congiunta dei segretari provinciale e cittadino Marcella Sorrentino e Cosimo Lepore e dei presidenti Giuseppe Ricci e Marika Mignone. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Elezioni 2026, Noi di Centro: “Giusta la linea del PD, ora servono coerenza e fatti”

Approfondimenti su Elezioni 2026

