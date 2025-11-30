Petitti | la mia ricetta per il Pd | Partito più vicino ai territori Schlein è forte | ora servono fatti

La riminese Emma Petitti, vicesegretaria del Pd Emilia-Romagna e consigliera regionale, è a Montepulciano tra le amministratrici chiamate a rappresentare l’Emilia-Romagna nel grande appuntamento nazionale promosso dalla maggioranza dem. Il confronto si chiude oggi con l’intervento della segretaria Elly Schlein. Petitti, qual è il senso della sua presenza? "È un’occasione per portare il contributo dei territori a un dibattito che deve rimanere vivo, non rituale. L’Emilia-Romagna e la provincia di Rimini hanno esperienze amministrative solide, che voglio mettere a disposizione. L’affluenza alle iscrizioni dimostra che Montepulciano può essere davvero un laboratorio, ma solo se sapremo farne un luogo di progettazione e non di autocelebrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

