Petitti | la mia ricetta per il Pd | Partito più vicino ai territori Schlein è forte | ora servono fatti
La riminese Emma Petitti, vicesegretaria del Pd Emilia-Romagna e consigliera regionale, è a Montepulciano tra le amministratrici chiamate a rappresentare l’Emilia-Romagna nel grande appuntamento nazionale promosso dalla maggioranza dem. Il confronto si chiude oggi con l’intervento della segretaria Elly Schlein. Petitti, qual è il senso della sua presenza? "È un’occasione per portare il contributo dei territori a un dibattito che deve rimanere vivo, non rituale. L’Emilia-Romagna e la provincia di Rimini hanno esperienze amministrative solide, che voglio mettere a disposizione. L’affluenza alle iscrizioni dimostra che Montepulciano può essere davvero un laboratorio, ma solo se sapremo farne un luogo di progettazione e non di autocelebrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Caponèt il nostro piatto del cuore!!! La ricetta è della mia nonna Anna, il ricordo è di quando l'aiutavo a prepararli e nello stesso tempo la sua vecchia rotella da pasta sigillata gli agnolotti. Sapori e ricordi del nostro Monferrato. l#osteria #monferrato #piemonte - facebook.com Vai su Facebook
Petitti (Pd):: "La soglia al 40% per i sindaci è una sciagura" - "Una provocazione inaccettabile del centro destra che mina la partecipazione civica – aggiunge sull’emendamento siglato dai capigruppo di ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Petitti e il Pd verso le regionali: "Ripartiamo da giovani e donne" - La presidente dell’assemblea: "Non è una gara all’interno del partito, occorre puntare sulla partecipazione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Pd: dal 4 al 6 ottobre a Rimini Festa Dems (2) - 30 (Cinema Fulgor), con Emma Petitti, il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi e il componente della ... Da iltempo.it