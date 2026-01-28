Ecofor fiabe Le prime magie in quattro eventi

Questo pomeriggio a Pontedera parte l’edizione 2026 di Ecofor Fiabe. La manifestazione inizia con due spettacoli e due laboratori dedicati alla sostenibilità ambientale. Il festival unisce teatro, letteratura e scienza per coinvolgere bambini e famiglie in modo semplice e diretto.

PONTEDERA Con due spettacoli e due laboratori prende il via oggi l’edizione 2026 di Ecofor Fiabe, il festival sulla sostenibilità ambientale illustrata e divulgata intrecciando creatività, letteratura, scienza e teatro. Ecofor Fiabe è organizzata Ecofor Service Spa e propone fino all’8 febbraio quasi 50 eventi a ingresso gratuito nei teatri e in altri spazi di 10 Comuni della provincia di Pisa, patrocinatori della rassegna: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Fauglia, Ponsacco e Pontedera. Il direttore artistico di Ecofor Fiabe 2026 è lo scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini e i temi di quest’anno sono due: le nuvole, la cui varietà di forme e funzioni ben riflette la complessità del mondo contemporaneo, e la natura selvaggia, inarrivabile esempio di bellezza e meraviglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

