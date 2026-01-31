Gennaio 2026, e già si parla di un evento che lascerà il segno. Alla seconda edizione del PokerStars Open, le luci si sono appena spente e il pubblico ancora si gode l’adrenalina della finale. Ma nel momento più caldo, è successo qualcosa di inaspettato: un colpo che sarà ricordato a lungo. La tensione era alle stelle, e ora tutti commentano quello che è stato uno dei momenti più intensi del torneo.

Davvero incredibile quel che è successo alla seconda edizione del PokerStars Open. Nelle fasi clou del day arriva un colpo che ricorderemo per tantissimo tempo. Per momento, carte (non proprio "monster") ed esito, quella tra Gregory Grech e Andrea Torri è di sicuro la mano dell'anno Spesso si abusa dell'espressione "dell'anno": che sia un punto, uno scambio o un gol, quante volte, in 365 giorni, troviamo questa espressione? Nel poker non ci sono dubbi: quella tra Gregory Grech e Andrea Torri è sicuramente la mano dell'anno. Ecco cos'è successo Oltre alla spettacolarità del colpo, per carte ed esito, va fatta una premessa importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E' solo gennaio 2026 ma abbiamo già la mano dell'anno

