È morto Demond Wilson star della serie Sanford and Son | a 79 anni sopraggiunte complicazioni per un tumore

Demond Wilson, noto per aver interpretato Lamont Sanford nella serie Sanford and Son, è morto a 79 anni. L’attore si è spento venerdì mattina nella sua casa di Palm Springs, in California, a causa di complicazioni legate a un tumore. La notizia ha colto di sorpresa fan e colleghi, che ricordano un attore che ha lasciato il segno nel mondo della sitcom.

È morto Demond Wilson, attore simbolo della sitcom Sanford and Son, aveva 79 anni. L'attore statunitense, celebre per il ruolo di Lamont Sanford, è deceduto venerdì mattina nella sua casa di Palm Springs, in California, a causa di complicazioni legate a un tumore. La notizia è stata confermata dal figlio Demond Wilson Jr, che a TMZ ha dichiarato: "Lo amavo. È stato un grande uomo".

