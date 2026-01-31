È morto Demond Wilson star della serie Sanford and Son | a 79 anni sopraggiunte complicazioni per un tumore

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Demond Wilson, noto per aver interpretato Lamont Sanford nella serie Sanford and Son, è morto a 79 anni. L’attore si è spento venerdì mattina nella sua casa di Palm Springs, in California, a causa di complicazioni legate a un tumore. La notizia ha colto di sorpresa fan e colleghi, che ricordano un attore che ha lasciato il segno nel mondo della sitcom.

È morto Demond Wilson, attore simbolo della sitcom Sanford and Son, aveva 79 anni. L’attore statunitense, celebre per il ruolo di Lamont Sanford, è deceduto venerdì mattina nella sua casa di Palm Springs, in California, a causa di complicazioni legate a un tumore. La notizia è stata confermata dal figlio Demond Wilson Jr, che a TMZ ha dichiarato: "Lo amavo. È stato un grande uomo".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Sanford and Son

Morto Tomomichi Nishimura star di Naruto Shippuden a 79 anni

È scomparso a 79 anni Tomomichi Nishimura, celebre doppiatore noto per il suo ruolo in Naruto Shippuden.

Il mondo dei kart piange la leggenda Mike Wilson, morto a 66 anni: viveva a Ciserano

Il mondo dei karting piange Mike Wilson, scomparso a 66 anni a Ciserano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanford and Son

Argomenti discussi: E’ morto Demond Wilson, star della sitcom ‘Sanford and Son’.

E' morto Demond Wilson, star della sitcom 'Sanford and Son'L'attore statunitense aveva 79 anni ed era diventato celebre interpretando Lamont Sanford nel telefilm anni Settanta ... adnkronos.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.