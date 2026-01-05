Il mondo dei kart piange la leggenda Mike Wilson morto a 66 anni | viveva a Ciserano

Il mondo dei karting piange Mike Wilson, scomparso a 66 anni a Ciserano. Pilota di successo e pluricampione mondiale, Wilson ha contribuito alla crescita di numerosi talenti, molti dei quali sono approdati in Formula 1. La sua passione e il suo talento hanno lasciato un’impronta significativa nel settore, rendendolo una figura di riferimento per generazioni di appassionati e professionisti del motorsport.

È morto a 66 anni a Ciserano il leggendario Mike Wilson, pluricampione mondiale di kart e maestro di gran parte dei piloti arrivati fino alla Formula 1. Inglese di nascita, ma bergamasco d'adozione, si era trasferito a Zingonia a 18 anni a metà degli anni settanta per inseguire il suo sogno di brillare sulle piste. Realizzato. Nato nel 1959 a Barnsley, in Gran Bretagna vicino a Sheffield, ha iniziato con il supporto del papà meccanico, per poi arrivare in Bergamasca per inseguire il suo sogno e diventare il primo pilota della IAME, ditta di motori fondata da Bruno Grana, che aveva lanciato la sua scuderia.

