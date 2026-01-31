È morta Catherine O’Hara la signora McCallister di Mamma ho perso l’aereo

31 gen 2026

La notizia della scomparsa di Catherine O’Hara ha fatto il giro del mondo. La attrice, famosa per aver interpretato la signora McCallister in “Mamma, ho perso l’aereo”, si è spenta all’età di 70 anni. Dopo oltre tre decenni, il suo volto e la sua voce restano indelebili nella memoria di milioni di fan, e il suo ruolo nel film rimane uno dei più iconici del cinema commedia natalizia.

Sono passati trentasei anni dall’uscita nelle sale di Mamma, ho perso l’aereo, ma ancora oggi basta sentire pronunciare il nome Kevin per pensare immediatamente a quel grido disperato della signora McCallister, urlato nel momento in cui si rende conto di aver lasciato il figlio da solo a casa. Quel volto, quell’espressione, quell’urlo sono entrati nella memoria collettiva del pubblico di tutto il mondo. Oggi quel volto iconico ci ha lasciati. Catherine O’Hara, l’attrice che ha interpretato la mamma di Kevin nella celebre pellicola natalizia, è morta a Los Angeles all’età di 71 anni. La morte a Los Angeles dopo una breve malattia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

