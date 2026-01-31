Catherine O’Hara, nota per aver interpretato la signora McCallister in “Mamma, ho perso l’aereo”, è morta a 71 anni. La notizia ha colpito i fan, che ricordano ancora la scena in cui urla Kevin, il protagonista, lasciato solo a casa. La sua interpretazione ha fatto diventare quella scena un’icona del cinema natalizio.

Sono ventisei anni – da quando è uscito nelle sale Mamma, ho perso l’aereo – che nessuno può sentir pronunciare il nome Kevin senza pensare alla signora McCallister, la mamma del protagonista, che quel nome lo urlò dopo essersi resa conto di aver lasciato il piccolo a casa. Ebbene, oggi a lasciarci è stata Catherine O’Hara, l’attrice che le ha prestato il volto nella celebre pellicola: quel volto che resterà impresso per sempre nella memoria del pubblico. L’attrice è morta a Los Angeles all’età di 71 anni. Nata a Toronto nel 1954, la O’Hara è morta a 71 anni nella sua casa di Los Angeles, a seguito di una breve malattia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Catherine O’Hara è morta a soli 71 anni. Addio alla signora McCallister di “Mamma, ho perso l’aereo”

