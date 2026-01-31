È la spilla l' accessorio anche del 2026 anche per lui Come indossarla? Ce lo insegnano le nostre nonne

Da vanityfair.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La spilla torna di moda e conquista anche gli uomini. Dopo anni di oblio, questo accessorio torna a essere protagonista, anche nel guardaroba maschile. Le nuove tendenze spingono a indossarla in modo semplice e naturale, come insegnano le nonne. Maxi per lei, preziosissima per lui, la spilla si conferma un dettaglio che può fare la differenza.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. La Signora - come viene chiamata - ne indossava una quando, nel finale della sua ultima sfilata Uomo Autunno-inverno 202627, ha fatto la sua apparizione in passerella e poi si è intrattenuta - più a lungo del solito - a parlare con i giornalisti. La sua è una spilla bijoux, contenuta nelle dimensioni ma sufficientemente luccicante da non passare inosservata. Appuntata al colletto della camicia, quasi fosse un ciondolo appeso al girocollo, la spilla di Miuccia Prada è chic e portabilissima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

200 la spilla l accessorio anche del 2026 anche per lui come indossarla ce lo insegnano le nostre nonne

© Vanityfair.it - È la spilla l'accessorio (anche) del 2026, anche per lui. Come indossarla? Ce lo insegnano le nostre nonne

Approfondimenti su Spilla Ritorno

“Si ritira anche lui”. Ballando con le stelle, clamorosa indiscrezione: “Non ce la fa più”

Bimbi sindaci per un giorno: "Case per tutti, più alberi. E le nostre nonne a mensa"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Spilla Ritorno

Argomenti discussi: Le spille sono l’accessorio immancabile nel 2026; È la spilla l'accessorio (anche) del 2026, anche per lui. Come indossarla? Ce lo insegnano le nostre nonne; Apple e l'idea di una spilla con intelligenza artificiale da portare sui vestiti: tutti i precedenti (fallimentari) di AI Pin; Venezi e La Fenice: cinque mesi di polemiche tra politica, spille e musica.

è la spilla lApple e l'idea di una spilla con intelligenza artificiale da portare sui vestiti: tutti i precedenti (fallimentari) di AI PinL'«AI Pin» dovrebbe uscire nel 2027 e avrà fotocamere, microfoni e un altoparlante. I precedenti negativi e la concorrenza di Meta e OpenAI ... corriere.it

è la spilla lLa spilla con fotocamere, microfono e IA: Apple alla conquista del dopo-smartphoneUn dispositivo indossabile grande quanto un AirTag, progettato per integrare fotocamere, microfoni e funzioni di intelligenza artificiale: stando alle indiscrezioni, questa dovrebbe essere il prossimo ... zeusnews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.