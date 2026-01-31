La spilla torna di moda e conquista anche gli uomini. Dopo anni di oblio, questo accessorio torna a essere protagonista, anche nel guardaroba maschile. Le nuove tendenze spingono a indossarla in modo semplice e naturale, come insegnano le nonne. Maxi per lei, preziosissima per lui, la spilla si conferma un dettaglio che può fare la differenza.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. La Signora - come viene chiamata - ne indossava una quando, nel finale della sua ultima sfilata Uomo Autunno-inverno 202627, ha fatto la sua apparizione in passerella e poi si è intrattenuta - più a lungo del solito - a parlare con i giornalisti. La sua è una spilla bijoux, contenuta nelle dimensioni ma sufficientemente luccicante da non passare inosservata. Appuntata al colletto della camicia, quasi fosse un ciondolo appeso al girocollo, la spilla di Miuccia Prada è chic e portabilissima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È la spilla l'accessorio (anche) del 2026, anche per lui. Come indossarla? Ce lo insegnano le nostre nonne

