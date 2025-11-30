Si ritira anche lui Ballando con le stelle clamorosa indiscrezione | Non ce la fa più
In queste ore, attorno a uno dei concorrenti più chiacchierati di Ballando con le stelle, sta montando un brusio che somiglia sempre di più a un campanello d’allarme. Un percorso iniziato con entusiasmo e curiosità, ma che puntata dopo puntata sembra farsi più complesso, soprattutto a causa della difficoltà nel convincere la giuria. Sui social c’è chi parla di crisi creativa, chi nota una stanchezza crescente, chi addirittura ipotizza un possibile abbandono, alimentando un clima di incertezza che non era mai esploso così apertamente nelle scorse settimane. >> “Avevano 20 anni”. Strage sulla strada della morte, vittime e feriti: vigili del fuoco e 118 sul posto I commenti sono in pieno fermento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
BARBARA LASCIA BALLANDO! Scoppia il caso a Ballando con le stelle, Barbara d’Urso avrebbe deciso di ritirarsi stasera in diretta, la conduttrice avrebbe preso questa decisione per un motivo in particolare, ecco quale, guardate qui. [ LINK NEI CO - facebook.com Vai su Facebook
"#Ballando" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si ritira? La clamorosa indiscrezione - Barbara D'Urso, assoluta protagonista di "Ballando con le Stelle", starebbe pensando al ritiro: la clamorosa indiscrezione ... Si legge su notizie.it
Ballando con le Stelle, pagelle decima puntata: Belli eliminato, Delogu emoziona (10), Fialdini ci ripensa (4) - Giro di boa per Ballando con le Stelle che, alla decima puntata, si imborghesisce e si dimentica di una settimana di polemiche sul "lastra gate". movieplayer.it scrive
“Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le Stelle”, l’indiscrezione - Barbara D’Urso starebbe valutando, insieme al ballerino Pasquale La Rocca, di abbandonare Ballando con le Stelle 2025 ... Segnala dilei.it