Konami annuncia ufficialmente che sta lavorando a un nuovo capitolo di Silent Hill, oltre al remake del primo gioco. La casa giapponese conferma di aver avviato lo sviluppo di un titolo inedito, senza dare troppi dettagli. I fan della serie dovranno ancora attendere, ma la notizia fa già parlare di sé nel mondo dei videogiochi.

Konami ribadisce con forza il rilancio di Silent Hill, confermando lo sviluppo di un nuovo capitolo completamente inedito. L’annuncio arriva direttamente dai documenti ufficiali legati ai risultati finanziari trimestrali della compagnia. Il progetto si affianca al già noto remake del primo Silent Hill, senza sovrapporsi ad esso. La serie horror torna così a espandersi su più direzioni creative. Un segnale chiaro della rinnovata centralità del brand per l’editore giapponese. Nei documenti pubblicati da Konami (grazie a Tweaktown ), l’azienda dichiara esplicitamente di essere al lavoro su “un nuovo titolo della serie Silent Hill”, oltre al remake del primo capitolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - È in sviluppo un nuovo Silent Hill, oltre al remake del primo capitolo, conferma Konami

Secondo le ultime indiscrezioni, Silent Hill Remake potrebbe essere rilasciato nel 2026.

