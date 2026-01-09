Detenuti al freddo celle con muffa e infiltrazioni d'acqua | la denuncia dei garanti a Rebibbia

I garanti dei detenuti hanno visitato il carcere di Rebibbia a Roma, evidenziando condizioni di particolare preoccupazione. Sono state riscontrate celle fredde, con muffa e infiltrazioni d’acqua, sollevando preoccupazioni sulla gestione e sul rispetto dei diritti dei detenuti. La situazione richiede interventi immediati per garantire standard di vivibilità adeguati e tutela della dignità di chi si trova in custodia.

Emergenza freddo nel carcere di Sollicciano - La denuncia dell'onorevole Ganassi: "Condizioni drammatiche per detenuti e lavoratori" ... toscanamedianews.it

Montacuto in sofferenza. Celle piene di muffa. I detenuti non possono stare in piedi tutti insieme - La situazione di sovraffollamento in cui versa la maggior parte degli istituti penitenziari italiani non lascia indenne il carcere anconetano di Montacuto visitato ieri da una folta delegazione ... ilrestodelcarlino.it

Il freddo che ha colpito la Toscana in questi giorni non ha risparmiato neanche il carcere fiorentino di Sollicciano dove è scattata la denuncia per l'emergenza freddo che tormenta non solo i detenuti nelle loro celle, ma anche il personale che lavora nella st - facebook.com facebook

Emergenza Sollicciano, detenuti al freddo: il caso in Parlamento x.com

