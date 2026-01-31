Questa mattina, presso la sede dello Spi Cgil di Viale Italia 40, si è tenuto un incontro dedicato alla memoria civile. Oltre a ricordare due servitori dello Stato, si è discusso di come le scelte individuali si intreccino con la storia collettiva. Presenti molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che hanno condiviso ricordi e riflessioni su temi di responsabilità e passato.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Allo Spi Cgil di Viale Italia la presentazione dei volumi su Giovanni Frignani, il carabiniere che arrestò Mussolini, e su Raffaele Aversa, protagonista dell’antifascismo e della Resistenza Avellino, 30 gennaio 2026 - Presso la sede dello Spi Cgil di Viale Italia 40 si è svolto un incontro dedicato alla memoria civile e al rapporto tra responsabilità individuale e storia collettiva. L’iniziativa ha assunto la forma di una riflessione pubblica affidata a due opere biografiche, entrambe incentrate su figure che, in frangenti decisivi, si trovarono a operare scelte destinate a superare la dimensione privata per entrare nel perimetro della storia nazionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il ministro Meloni ha espresso soddisfazione per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, ringraziando i servitori dello Stato che hanno contribuito a questo risultato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Due servitori dello Stato nelle pagine della storia

