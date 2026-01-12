Meloni | Affetto per famiglie Trentini e Burlò grazie a servitori dello Stato

Il ministro Meloni ha espresso soddisfazione per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, ringraziando i servitori dello Stato che hanno contribuito a questo risultato. La notizia rappresenta un passo importante per le famiglie coinvolte e per l’intera comunità, che vede riconosciuto il lavoro delle istituzioni nella tutela dei cittadini. La speranza è che situazioni simili possano essere risolte con attenzione e impegno continuo.

“Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri connazionali. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie, che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. “ Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo, ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence e io voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che a vario livello hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: "Affetto per famiglie Trentini e Burlò, grazie a servitori dello Stato" Leggi anche: Meloni: «Trentini e Burlò liberi, grazie ai servitori dello Stato» – Il video Leggi anche: Trentini e Burlò liberi, Mollicone: "Chi deve dire grazie a Meloni ora" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, Trentini e Burlò liberi. Mattarella chiama le famiglie: “Condivido la felicità”; Alberto Trentini, l'avvocato della famiglia: «Speriamo tutti assieme, forza». Attesa al Lido dopo le voci sulla liberazione; Affetto e striscioni sotto casa di Alberto: «Speriamo tutti assieme: stai forte»; Meloni, famiglie non saranno sole, Avvocatura in campo su Crans-Montana. Meloni: "Liberazione di Trentini e Burlò riempie di gioia" - È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nost ... ilgiornale.it

Meloni: "Trentini e Burlò liberi di riabbracciare le loro famiglie, grazie ai servitori dello Stato" - E' una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nost ... repubblica.it

Venezuela, Meloni: gioia per Trentini e Burlò, la loro liberazione frutto di un lavoro discreto ma efficace - È una notizia che ci riempie di gioia che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la ... askanews.it

Cara Giorgia, i venezuelani ti esprimono affetto fraterno e sincera gratitudine per il tuo sostegno. Siamo al tuo fianco nella lotta per la libertà e nel rispetto della nostra comune forma di vita, che unisce italiani e venezuelani. x.com

