Droni e mortai jihadisti contro lo scalo l’uranio del Niger a rischio

La notte scorsa, l’aeroporto civile Diori Hamani di Niamey è stato colpito da un attacco di jihadisti. Droni e mortai sono stati usati per colpire la zona, che si trova nel cuore del Niger. L’attacco è stato rivendicato dallo Stato islamico nel Grande Sahara, che ha messo in allarme le autorità locali. L’area dell’aeroporto, già vulnerabile, rischia di mettere a repentaglio anche le riserve di uranio del paese. La situazione resta tesa e ancora da chiarire.

Niger Lo Stato islamico rivendica l'attacco all'aeroporto di Niamey. Nella Base 101 operano anche i russi, militari italiani della Misin non coinvolti Per l'attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha scosso l'area dell'aeroporto civile Diori Hamani di Niamey, capitale del Niger, c'è la rivendicazione dello Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs), uno dei gruppi jihadisti attivi nella regione. Per circa due ore, tra spari ed esplosioni, la situazione è stata tesa. In alcuni video circolati sui social si vedono scie luminose nel cielo: un indizio, secondo diverse ricostruzioni, dell'attivazione delle difese antiaeree per contrastare un attacco con droni.

