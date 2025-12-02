L’uranio del Niger viaggia verso Mosca se i jihadisti lo fanno passare
Un convoglio di 20 camion carichi di mille tonnellate di uranio e del valore di quasi 150 milioni di euro è partito pochi giorni fa dalla miniera di Somair ad Arlit, nel nord del Niger, ed è dirett. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
